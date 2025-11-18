Cresce il gap retributivo tra donne e uomini
Aumentano i lavoratori del settore privato anche nel 2024. Nello stesso anno cresce il divario tra gli stipendi corrisposti agli uomini rispetto a quelli delle donne. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Smart Working in calo: l’85% torna in presenza, ma la richiesta di flessibilità cresce. Il mondo del lavoro in Italia sta vivendo un paradosso evidente: a raccontarlo è il report sulla retribuzione 2025 di Coverflex: tinyurl.com/yrrh3ktp Vai su X
Oggi, 17 novembre, è il giorno dell’anno in cui le donne smettono simbolicamente di essere pagate: l’Equal Pay Day europeo, ovvero una giornata di sensibilizzazione europea, variabile a seconda degli ultimi dati relativi al divario retributivo di genere. Per far - facebook.com Vai su Facebook
Lavoro, Cgil: donne penalizzate, il gap salariale è un’ingiustizia, - "Da oggi, in base alla statistica sul gap retributivo medio europeo, le donne lavoreranno senza essere pagate, perdendo in media ... Lo riporta ildiariodellavoro.it
Equal pay day è ancora lontano, dal 17 novembre le donne lavorano gratis - Equal pay gap ancora lontano: dal 17 novembre le donne “lavorano gratis” per effetto del divario salariale. Si legge su quifinanza.it
Gender pay gap: da oggi le donne "lavorano gratis" - “Da oggi, in base alla statistica sul gap retributivo medio europeo, le donne lavoreranno senza essere pagate, perdendo in media un mese e mezzo di stipendio. Riporta finanza.repubblica.it