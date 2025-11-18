Cresce il gap retributivo tra donne e uomini

Tv2000.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aumentano i lavoratori del settore privato anche nel 2024. Nello stesso anno cresce il divario tra gli stipendi corrisposti agli uomini rispetto a quelli delle donne. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

