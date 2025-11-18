Crédit Agricole rilancia sull’Italia | più clienti più digitale e più sostegno alle imprese entro il 2028
Crédit Agricole ha presentato oggi il Piano a Medio Termine 2028, che definisce come il Gruppo intende crescere in Italia nei prossimi anni: più di 6,5 milioni di clienti entro il 2028, un utile che rappresenterà il 20% dei profitti globali e un modello di banca universale incentrato su digitale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
