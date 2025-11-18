Cos’è il test del finto cliente nei supermercati Pam Cgil | Pretesto per far fuori lavoratori scomodi

Il "test del finto cliente" è una prova interna in cui ispettori Pam nascondono prodotti nella spesa: se il cassiere non li individua, scatta la contestazione e può arrivare il licenziamento. Come avvenuto in Toscana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Falliscono il «test del finto cliente», tre cassieri licenziati dal supermercato.

Tre cassieri licenziati dalla Pam dopo il «test del finto cliente»: la protesta dei sindacati in Toscana

Cos'è il "test del finto cliente" nei supermercati Pam, Cgil: "Pretesto per far fuori lavoratori scomodi" - Il "test del finto cliente" è una prova interna in cui ispettori Pam nascondono prodotti nella spesa: se il cassiere non li individua, scatta ...

Pam e il test del finto cliente, i tre lavoratori licenziati sono solo la punta dell'iceberg: il caso diventa nazionale - Gli ispettori della catena dei supermercati nascono prodotti, poi si presentano in cassa e scattano le contestazioni.

"Altri due lavoratori Pam licenziati col test del finto cliente". I casi di Tommaso e Davide, nuova denuncia dei sindacati - Livorno, due dipendenti storici della catena di supermercati sarebbero finiti, secondo la Uiltucs, nel meccanismo ordito dall'azienda: "Azioni mirate per favorire il loro licenziamento"