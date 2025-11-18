Cose che accadono sulla terra vince il Premio Libero Bizzarri come miglior documentario
ROMA – “Cose che accadono sulla terra”, prodotto e distribuito da Lazy Film in collaborazione con Trent Film, si aggiudica il Premio per il Miglior Documentario Libero Bizzarri, uno dei più importanti appuntamenti annuali in Italia tra quelli dedicati al cinema documentario. La giuria – presieduta dalla regista, produttrice e storica dell’arte Alessandra Galletta e composta da Silvia De Felice in rappresentanza di Rai Documentari, Gianluca Casagrande per Rai Cultura, Sofia Cecchetti per Marche Film Commission, oltre che dalla regista e documentarista Sara Ristori – ha spiegato così le ragioni della vittoria: “La storia di una famiglia con la missione di allevare il bestiame rigenerando il suolo in corso di desertificazione e provando a contrastare gli effetti del cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
