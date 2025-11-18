Cosa vuol dire sentirsi a casa e perché è un' esigenza sempre più diffusa?

Iodonna.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C he cosa vuol diresentirsi a casa”? E che cos’è il nido emotivo? In un momento storico non certo facile, queste esigenze diventano sempre più forti. La voglia di avere un rifugio, quasi una sorta di tana in cui tornare, è un bisogno che nasce dal desiderio di sentirsi protetti, al sicuro e dove poter esprimere anche se stessi. Un’esigenza che se prima coinvolgeva soprattutto i bambini, ora anche gli adulti ce l’hanno molto marcata. Dallo stress al benessere della pelle. Dimmi come respiri, ti dirò come stai X Leggi anche › Ipnosi e autoipnosi per gestire l’ansia: le tecniche da utilizzare anche a casa Sentirsi a casa, un bisogno sempre più impellente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

cosa vuol dire sentirsi a casa e perch233 232 un esigenza sempre pi249 diffusa

© Iodonna.it - Cosa vuol dire "sentirsi a casa" e perché è un'esigenza sempre più diffusa?

Approfondisci con queste news

Genova, William Galles accoglie i più bisognosi nel suo locale: “Ho vissuto per strada, so cosa vuol dire sentirsi soli” - A pranzo, tra un piatto caldo e l’altro, le chiacchiere, i sorrisi appena accennati con la possibilità, anche solo per qualche ora, di lasciarsi alle spalle le sofferenze del passato per ... Riporta ilsecoloxix.it

Cosa vuol dire “six-seven”, il meme più virale degli ultimi tempi sui social? - 7 (pronunciato "six seven") in continuazione e questa moda si è diffusa anche in Italia, da circa un paio di mesi. Da msn.com

“Badalala” è la parola dell’estate 2025: ma cosa vuol dire? - Se lo scorso anno l’idea dominante ruotava attorno all’essere protagonisti della propria vita in un senso individualistico, quest’estate ... iodonna.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cosa Vuol Dire Sentirsi