Cosa sono oggi le occupazioni? Il caso del Morgagni di Roma mi fa riflettere

Da che mondo e mondo le occupazioni sono sempre state sostenute da qualche partito, da qualche movimento. Nulla di strano. Anzi, nascono – almeno nella seconda metà del Novecento – proprio dalla spinta che veniva da Sinistra. Negli anni Ottanta – Novanta, in provincia, quando frequentavo le secondarie cominciavano ad essere una buona occasione per scavallare la scuola. Era una sorta di rito di passaggio anche quello: avevi la macchina, potevi firmarti la giustifica. Oggi cosa siano le occupazioni non riesco ancora a capirlo. E' senz'altro "colpa" del mio invecchiare, della mia incapacità di entrare in frequenza con i ragazzi.

