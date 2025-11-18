Cosa nasconde davvero Caso Resinovich il fratello attacca Visintin | accuse shock

L’ attesa per il verdetto della Cassazione e le continue tensioni tra il marito indagato, Sebastiano Visintin, e il fratello della vittima, Sergio Resinovich, mantengono alta l’attenzione sul tragico e irrisolto caso della morte di Liliana Resinovich. A quasi quattro anni dalla scomparsa della donna, avvenuta il 14 dicembre 2021, e dal ritrovamento del suo corpo il 5 gennaio 2022 a Trieste, la verità resta ancora oscuro. La Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla richiesta degli avvocati di Visintin di una terza perizia medico-legale, un elemento che, secondo il marito, è cruciale per dissipare i dubbi sulla causa del decesso: suicidio o omicidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Caso Resinovich, il fratello attacca Visintin: accuse shock