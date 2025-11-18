Il Belgio ha eliminato la Francia nei quarti di finale della Coppa Davis 2025, scattata quest’oggi a Bologna: venerdì 21 i belgi affronteranno in semifinale, a partire dalle ore 16.00, la vincente di Italia-Austria, mentre per i transalpini è già ora di tornare a casa. La formazione belga, guidata dal capitano Steve Darcis, può contare sui tre singolaristi Zizou Bergs, Raphael Collignon ed Alexander Blockx, e dalla coppia di doppio composta da Sander Gille e Joran Vliegen. Oggi sono scesi in campo soltanto i primi due, che hanno vinto entrambi i singolari. Italia e Belgio si sono affrontate lo scorso anno nella fase a gironi delle Finals, e la metà dei precedenti tra azzurri e belgi risale proprio a quella sfida, vinta per 2-1 dai ragazzi di Volandri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa cambia per l’Italia con l’eliminazione della Francia in Coppa Davis e chi sono i giocatori del Belgio