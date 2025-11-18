“Né Maduro né i suoi associati rappresentano il governo legittimo del Venezuela. Il Cartello dei Soli, insieme ad altre organizzazioni terroristiche straniere designate, tra cui il Tren de Aragua e il Cartello di Sinaloa, è responsabile di violenze terroristiche in tutto l'emisfero, nonché del traffico di droga verso gli Stati Uniti e l'Europa”. Così in un comunicato stampa il segretario di stato americano Marco Rubio ha annunciato domenica che gli Stati Uniti designeranno il Cartello dei Soli come organizzazione terroristica straniera, a partire dal 24 novembre. Gli Stati Uniti sostengono che il cartello venezuelano sia guidato dal presidente venezuelano Nicolás Maduro e da altri alti funzionari del suo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Cosa cambia con la decisione di Trump sul Cartello dei Soli e chi altro c'è sulla lista