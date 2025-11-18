Corte dei Conti Ora il rebus cda dopo la sentenza

È trascorso più di un mese dalla pronuncia della Corte dei Conti che ha stabilito il rapporto di 'controllata' e non di 'partecipata' da parte di Conerobus nei confronti dei soci pubblici (Comune e Provincia di Ancona e Comuni minori). Le motivazioni sembrava dovessero essere già state pubblicate, ma intanto, a meno di dieci giorni dalla seduta dell'assemblea dei soci, in programma il 27 novembre, alcuni scenari si possono già tracciare. In quel consesso, oltre ad approvare un anno dopo il bilancio consuntivo del 2024 in perdita di quasi 1,6 milioni di euro (oltre ai 18 di debiti nei confronti di banche e creditori) i membri dovranno prendere coscienza delle conseguenze di quella pronuncia.

