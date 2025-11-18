Corsa al bonus elettrodomestici esaurito il plafond | in un solo giorno 550mila richieste ora c' è la lista d’attesa
Corsa al bonus elettrodomestici. In un solo giorno sono arrivate 550mila domande che hanno di fatto esaurito il plafond di 48,1 milioni. Il picco di richieste, in mattinata, ha anche mandato in tilt per qualche minuto l’App Io e il sito. Ma il problema è durato poco e, come certifica l’alto numero delle richieste, è stato prontamente risolto. La piattaforma rimane comunque aperta e le domande. 🔗 Leggi su Feedpress.me
