Corsa al bonus elettrodomestici esaurito il plafond | in un solo giorno 550mila richieste ora c' è la lista d’attesa

Feedpress.me | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Corsa al bonus elettrodomestici. In un solo giorno sono arrivate 550mila domande che hanno di fatto esaurito il plafond di 48,1 milioni. Il picco di richieste, in mattinata, ha anche mandato in tilt per qualche minuto l’App Io e il sito. Ma il problema è durato poco e, come certifica l’alto numero delle richieste, è stato prontamente risolto. La piattaforma rimane comunque aperta e le domande. 🔗 Leggi su Feedpress.me

corsa al bonus elettrodomestici esaurito il plafond in un solo giorno 550mila richieste ora c 232 la lista d8217attesa

© Feedpress.me - Corsa al bonus elettrodomestici, esaurito il plafond: in un solo giorno 550mila richieste, ora c'è la lista d’attesa

Argomenti simili trattati di recente

corsa bonus elettrodomestici esauritoCorsa al bonus elettrodomestici: 550 mila richieste, esaurito il plafond - In un solo giorno sono arrivate 550mila domande che hanno di fatto esaurito il plafond di 48,1 milioni. Riporta msn.com

corsa bonus elettrodomestici esauritoBonus elettrodomestici, corsa all’incentivo su sito e app Io. Rischio esaurimento fondi - Intanto Forza Italia propone l’estensione anche nel 2026 ... Scrive repubblica.it

corsa bonus elettrodomestici esauritoBonus elettrodomestici, 550mila domande: esaurito il plafond - 00 di questa mattina sono arrivate 550 mila richieste di voucher per il bonus elettrodomestici tramite l'app IO e il sito bonuselettrodomestici. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Corsa Bonus Elettrodomestici Esaurito