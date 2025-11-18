Corruzione Ucraina Zelensky approvò piani legati al giro di tangenti da 100 mln$ denaro su conti all' estero a beneficio del presidente
Il presidente ucraino ha preso le distanze dalla truffa legata al giro di tangenti da 100 miliardi di dollari, ma un suo coinvolgimento diretto non è escluso stando alle testimonianze che fuoriescono Il caso legato alla corruzione in Ucraina si compone di un altro capitolo. Un ex funzionario. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
#Salvini e #Vannacci non si smentiscono mai. Il loro amore per la Russia di #Putin e’ sconfinato. Di nuovo mettono in dubbio l’appoggio all’Ucraina con parole che rivelano il loro chiaro posizionamento pro-Russia. E’ chiaro che la corruzione in Ucraina e’ un Vai su X
Carlo Calenda. . Parliamo della corruzione ucraina giustamente perché gli ucraini hanno un’agenzia nazionale anticorruzione. Della corruzione russa invece non ne sappiamo mai nulla. È la differenza tra una democrazia e una dittatura. - facebook.com Vai su Facebook
CORRUZIONE IN UCRAINA/ “Se l’inchiesta fa fuori Zelensky si sblocca la trattativa con la Russia” - L'esercito ucraino è in grave difficoltà e ora un'indagine per corruzione riguarda l'ex socio: si stringe il cerchio intorno a Zelensky ... Da ilsussidiario.net
Corruzione in Ucraina, ora Zelensky rischia il posto: «Cosa sapeva di mazzette e malaffare?» - Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky rischia di non essere rieletto. Secondo msn.com
Corruzione in Ucraina, Zelensky accelera le riforme sulla trasparenza e avvia il repulisti ai vertici dei colossi energetici - Il presidente ordina un "reboot completo" delle istituzioni energetiche statali in risposta alle recenti inchieste per corruzione ... ilfattoquotidiano.it scrive