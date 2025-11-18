Corruzione Ucraina Zelensky approvò piani legati al giro di tangenti da 100 mln$ denaro su conti all' estero a beneficio del presidente

Il presidente ucraino ha preso le distanze dalla truffa legata al giro di tangenti da 100 miliardi di dollari, ma un suo coinvolgimento diretto non è escluso stando alle testimonianze che fuoriescono Il caso legato alla corruzione in Ucraina si compone di un altro capitolo. Un ex funzionario. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

