Corriere dello Sport | Napoli inizia lo slalom tra i giganti | otto gare in ventiquattro giorni per capire tutto
"> Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli si prepara ad affrontare uno dei segmenti più duri e decisivi della stagione: uno slalom gigante, fitto di avversari di altissimo profilo, allenatori affamati e incroci che possono orientare il futuro in campionato e nelle coppe. Da qui a Natale, sulla strada degli azzurri ci saranno la Roma di Gasperini — sorpresa in vetta insieme all’Inter — la Juventus di Spalletti, il Benfica di Mourinho e il Milan di Allegri. Una scalata proibitiva che Antonio Conte, gigante della panchina a sua volta, affronterà senza Meret, De Bruyne e Anguissa ma con la possibile novità di Lukaku. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
