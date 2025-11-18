"> La cronaca del rientro di Antonio Conte a Castel Volturno, ricostruita da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, racconta una giornata sorprendentemente serena dopo giorni di tensioni, allarmi e domande. Nessun caso, nessuna sceneggiata: solo lavoro, fatica, campo. Quella normalità che — come ribadito più volte da Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport — il Napoli invocava a gran voce a otto giorni dal crollo di Bologna e alla vigilia di un ciclo di ferro. Dopo tre giorni gestiti dal vice Stellini per un permesso concordato col club, Conte è tornato alla guida del gruppo non impegnato con le nazionali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Conte torna al comando: la normalità come primo passo verso la risalita”