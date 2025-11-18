Corriere dello Sport | Napoli allarme in mediana
"> Come ricostruito da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli deve fare i conti con una nuova tegola in vista dell’Atalanta: Gilmour resterà ancora ai box, dopo aver saltato le sfide con Eintracht e Bologna. Il centrocampista scozzese non ha superato il problema agli adduttori accusato dopo il match con il Como, lo stesso che ha frenato Spinazzola, impegnato in un lavoro serrato per provare a recuperare in tempo per la Dea. Secondo quanto riferisce Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, entrambi hanno saltato gli impegni di Champions e campionato prima della sosta e hanno rinunciato alle convocazioni di Scozia e Italia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
