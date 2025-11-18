Correnti artiche temperature in calo e freddo a Torino | le previsioni del tempo

Correnti di origine artica, dopo aver attraversato l’Europa, iniziano a raggiungere il Nord Italia e affluiscono anche in Piemonte. L’ingresso di aria più fredda determinerà un abbassamento delle temperature e permetterà alle precipitazioni, laddove riusciranno a presentarsi, di assumere. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Carte molto toste ?per il week end e anche per l’inizio della prossima settimana per Reading……passemo ad un primo assaggio invernale; correnti artiche fino a fine novembre? Seguiranno aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook

Correnti artiche, temperature in calo e freddo a Torino: le previsioni del tempo - Correnti di origine artica, dopo aver attraversato l’Europa, iniziano a raggiungere il Nord Italia e affluiscono anche in Piemonte. Da torinotoday.it

Nubifragi e freddo artico, arriva la morsa del gelo - L’Italia si prepara a un brusco peggioramento meteorologico: correnti artiche provenienti dal Nord Europa determineranno un calo significativo delle temperatu ... Lo riporta ilfattovesuviano.it

Previsioni 18-20 novembre: sensibile calo termico e neve a quote medio-basse - Situazione generale La prima poderosa massa d'aria fredda di origine artica si sta riversando su tutta l'Europa centrale e buona parte del Mediterraneo. Come scrive ecovicentino.it