Coppia morta durante l’alluvione a Lamporecchio la figlia | Voglio giustizia per i miei genitori

LAMPORECCHIO – Rompe il silenzio la figlia di Antonio e Teresa Madonia, i coniugi deceduti la tragica sera del 2 novembre 2023 a Lamporecchio. Ancora in cerca di giustizia le parole di Isabella sono chiare e decise: “Dopo due anni trascorsi a leggere ed ascoltare le opinioni altrui – dice – ritengo sia arrivato il momento di esprimere pubblicamente il mio pensiero. Da allora, non passa giorno che io ed i miei familiari non pensiamo con estrema angoscia a loro ed agli eventi che ce li hanno strappati via. Basta un temporale, una qualsiasi allerta meteo, per farci rivivere immediatamente l’orrore di quei momenti inenarrabili ”· “Sempre da allora, sto aspettando che la giustizia faccia il suo corso in quanto non è possibile perdere la vita in quel modo così atroce mentre si sta raggiungendo la propria casa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it