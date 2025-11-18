Coppa Italia Serie A2 La Rotellistica piega il malcapitato Spv Viareggio La Pumas batte di misura 2-1 il Castiglione
Interessante turno per la Coppa Italia di Serie A2. Spv Viareggio-Camaiore 2-6 Camaiore che parte bene con i centri di Petrocchi e Motaran nei primi 8’. Nella ripresa Mattugini mette subito la partita in ghiaccio, dopo pochi minuti. Deinite accorcia ma Antonini allunga. Nuova rete viareggina con Bicicchi ma nuovo allungo camsiorese con Mattugini. Il tennistico 6-2 finale lo sigla ancora Mattugini. "Una partita giocata bene, nella quale abbiamo anche sofferto, ma siamo riusciti a tenere mentalmente" commenta Elia Guidi. Non fa drammi Alessandro Martini: "Il risultato è un po’ bugiardo e vedo una crescita evidente nei meccanismi di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
