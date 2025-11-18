Coppa del mondo di bob e skeleton | Cortina riaccende la pista Eugenio Monti dopo 18 anni
Dal 21 al 23 novembre la località ampezzana ospita il debutto stagionale della Coppa del mondo: in pista i campioni olimpici e sei azzurri tra skeleton e bob. La Coppa del mondo di bob e skeleton riparte da Cortina d’Ampezzo, che dal 21 al 23 novembre torna a ospitare un evento del circuito internazionale a 18 anni di distanza dall’ultima volta. Il debutto stagionale si terrà sulla rinnovata pista Eugenio Monti, completamente ricostruita in vista dei Giochi Invernali 2026. Il programma prevede un’apertura dedicata allo skeleton nella giornata di venerdì 21, con tre gare complessive, tra cui la nuova mixed team, futura disciplina olimpica. 🔗 Leggi su Sportface.it
