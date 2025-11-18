Coppa Davis perché diversi tennisti da Sinner ad Alcaraz non parteciperanno

È iniziata la Coppa Davis 2025, il “Mondiale” del tennis. Sul cemento di Bologna, l’Italia capitanata da Filippo Volandri si prepara a difendere il doppio titolo consecutivo conquistato fra il 2023 e il 2024 a Malaga: per farlo, tuttavia, dovranno fare a meno dei due migliori talenti che hanno contribuito in maniera fondamentale a riportare l’Insalatiera nel nostro Paese. Non ci saranno, per ragioni diverse, Jannik Sinner – fresco vincitore delle Atp Finals di Torino – e Lorenzo Musetti, che per la prima volta in carriera ha terminato la stagione in Top 10. Tra gli assenti illustri si è aggiunto all’ultimo momento anche il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, costretto al forfait per un infortunio. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Coppa Davis, perché diversi tennisti (da Sinner ad Alcaraz) non parteciperanno

