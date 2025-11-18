Carlos Alcaraz ha alzato bandiera bianca e dopo Jannik Sinner la coppa Davis perde anche l’altro protagonista più atteso. I ritmi infernali del tennis di oggi hanno messo fuori gioco lo spagnolo, che ha accusato un problema muscolare che già si era evidenziato nella finale di Torino persa contro Sinner. L’assenza di Alcaraz sposta ovviamente i pronostici e adesso è più difficile dire chi è la squadra favorita. Di sicuro l’Italia che gioca a Bologna davanti ai suoi tifosi, vorrà conquistare per la terza volta consecutiva la Coppa Davis dopo le vittorie del 2023 e del 2024. L’entusiasmo intorno al tennis è esploso a Torino e si trasferirà a Bologna anche se tra gli azzurri non ci saranno Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Coppa Davis, il tris è possibile Siamo una potenza del tennis