Coppa Davis | il Belgio batte la Francia e vola in semifinale Ora è sulla strada dell' Italia

Bergs e Collignon piegano Moutet e Rinderknech. I belgi sarebbero gli avversari degli azzurri di Volandri nell'eventuale penultimo atto di venerdì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Coppa Davis: il Belgio batte la Francia e vola in semifinale. Ora è sulla strada dell'Italia

