Coppa Davis i precedenti storici tra Italia e Austria | 35 anni fa l’ultimo confronto
Sono passati 35 anni dall’ultima volta in cui Italia e Austria si sono incrociate in Coppa Davis. Era tutta un’altra storia, ma era ancora diversa se si va a osservare l’ulteriore passato che si cela dietro quel 1990 di cui si parlerà. Del resto, la prima volta di un tale incrocio si dirada nel tempo fino al 1930. Cioè al tempo in cui la Davis si chiamava International Lawn Tennis Challenge (avrebbe cambiato nome dopo la Seconda Guerra Mondiale). In quel 1930 l’Italia poteva contare su dei veri e propri pionieri del tennis nel nostro Paese. Tra questi Uberto de Morpurgo, per cent’anni l’unico medagliato olimpico tricolore (perché, nel frattempo, il tennis sparì dal programma a cinque cerchi dopo il 1924 e lo fece fino al 1988, salvo due edizioni dimostrative). 🔗 Leggi su Oasport.it
