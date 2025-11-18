Coppa Davis attenta Italia! Il doppio dell’Austria può rivelarsi una minaccia
Nella Coppa Davis 2025, o meglio in quello che è un format in continuo cambiamento dopo la riforma di Orlando (oggi si è un po’ più vicini al pre-2018 rispetto al dopo), l’Italia sfiderà l’Austria nel secondo quarto di finale. Poiché esiste la teorica possibilità di dover arrivare al doppio (più teorica, va detto, che pratica: difficile che uno tra Cobolli, Sonego e Berrettini possa perdere da Misolic o Rodionov), andiamo ad analizzare i due doppisti austriaci. Si tratta di Alexander Erler e Lucas Miedler, entrambi all’interno della top 50 della specialità. Un ranking, va detto, inferiore a quello di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, anche perché meno rilevanti sono stati i risultati nel corso della stagione, ma comunque sempre da mettere sul piano del rispetto. 🔗 Leggi su Oasport.it
