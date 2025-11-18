Coppa davis 2025 italiana senza sinner e la final 8 programma tv e streaming

la final eight di coppa davis 2025 a bologna. La fase finale della coppa davis 2025 si svolge a bologna, portando il tennis internazionale sotto i riflettori dal 18 al 24 novembre. Con otto nazionali impegnate in un tabellone a eliminazione diretta, l’evento rappresenta uno dei momenti più rilevanti per il mondo dello sport bianco. Nonostante alcune assenze di spicco, l’Italia mette in campo una formazione di alto livello, determinata a conquistare la sua terza insalatiera d’argento consecutiva. La manifestazione si svolge tra competizione sportiva, atmosfera da stadio e dirette tv accessibili gratuitamente, garantendo grande coinvolgimento sia in ambito televisivo sia in streaming. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Coppa davis 2025 italiana senza sinner e la final 8 programma tv e streaming

