Cop 30 accelera su un accordo politico La grande scommessa? Una road map per uscire dai combustibili fossili

Alla Cop 30 del Brasile sale la tensione per i tempi che stringono. E il presidente André Corrêa do Lago dà un’accelerata puntando a completare “una parte significativa del lavoro” entro mercoledì, 19 novembre. Sul sito della Convenzione quadro dell’Onu sui cambiamenti climatici sono state pubblicate le bozze di testo sui temi più caldi di cui a Belém si discute da giorni. Obiettivo: consultare tutti i gruppi negoziali sui punti di frizione per un allineamento, ridefinire le bozze e riuscire ad adottare i testi entro domani sera, quando arriverà anche il presidente Lula. Faranno parte del Belém Political Package, insieme ai dettagli più tecnici da adottare entro la fine della Cop. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

