Coop consegna ad Admo le donazioni dei soci | saranno destinate alle cure oncologiche

Coop Alleanza 3.0 consegna alla Fondazione Admo Emilia Romagna Ets le donazioni che i suoi soci hanno deciso di destinare alla realizzazione di progetti di ricerca e cura oncologici nel corso di un appuntamento che si terrà venerdì 21 novembre alle ore 17,30 alla galleria del Centro Commerciale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

