Convegno internazionale il 21 e 22 novembre 2025 Sulle tracce di Scanderbeg

Salernotoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà ospite ad Amalfi Anila Bitri, Ambasciatrice della Repubblica d’Albania in Italia, in una connessione ideale tra i due Paesi attraverso la figura del condottiero del XV secolo, Giorgio Castriota, detto Scanderbeg. L'appuntamento è in programma venerdì 21 novembre 2025 alle ore 9 presso il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

