Contributi statali per l' acquisto di libri in Sicilia 3,5 milioni | 255 gli enti e le biblioteche che ne usufruiscono

Lo scorso 29 ottobre si è chiuso il bando della Direzione generale biblioteche del Ministero della cultura per la presentazione delle domande per accedere al contributo alle biblioteche per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, secondo quanto previsto dal Decreto cultura. Dopo le verifiche formali e l’istruttoria tecnica delle istanze ricevute, secondo le modalità previste dal bando,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

