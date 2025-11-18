Contributi statali per l' acquisto di libri in Sicilia 3,5 milioni | 255 gli enti e le biblioteche che ne usufruiscono
Lo scorso 29 ottobre si è chiuso il bando della Direzione generale biblioteche del Ministero della cultura per la presentazione delle domande per accedere al contributo alle biblioteche per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, secondo quanto previsto dal Decreto cultura. Dopo le verifiche formali e l’istruttoria tecnica delle istanze ricevute, secondo le modalità previste dal bando,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
Mancanza di segretari, UNCEM Abruzzo: “Usare i Vicesegretari e garantire contributi statali ai Comuni per sostenere i Segretari comunali” https://www.terremarsicane.it/mancanza-di-segretari-uncem-abruzzo-usare-i-vicesegretari-e-garantire-contributi-statal - facebook.com Vai su Facebook
Editoria libraria, le biblioteche italiane, statali e private (non a fini di lucro), possono accedere al contributo del MiC di 30 MLN per l'acquisto di libri, anche in formato digitale. La domanda si presenta on line su biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/… entro il 2 Vai su X
Contributi statali per acquisto libri, in Sicilia 3,5 milioni - Lo scorso 29 ottobre si è chiuso il bando della Direzione generale biblioteche del Ministero della cultura per la presentazione delle domande per accedere al contributo alle biblioteche per l'acquisto ... Si legge su ansa.it
Contributi acquisto libri, a Ragusa 11 domande per 139.365 euro - Si è chiuso il bando della Direzione generale biblioteche del Ministero della cultura per la presentazione delle domande per il contributo ... Lo riporta ragusah24.it
Ministero Cultura, alle biblioteche calabresi quasi 2 milioni di euro per l’acquisto di libri - 2026 è pari a 60 milioni: ecco ripartizione territoriale e importi assegnati ... Come scrive corrieredellacalabria.it