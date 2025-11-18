Conte rilancia il Napoli | intensità massima e nessun passo indietro

Forzazzurri.net | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte è tornato a guidare il Napoli con la stessa intensità di sempre. Dopo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

conte rilancia il napoli intensit224 massima e nessun passo indietro

© Forzazzurri.net - Conte rilancia il Napoli: intensità massima e nessun passo indietro

Approfondisci con queste news

Napoli, Conte : «Siamo qui per fare la nostra prestazione. McTominay? Deciderà lui se giocare» - «Non siamo venuti in Olanda per essere una vittima sacrificale, l'obiettivo è fare bene. Secondo ilmessaggero.it

Napoli, un mese senza Lobotka: Conte rilancia un suo fedelissimo - Dopo una settimana a grande intensità e segnata da tante doppie sedute, a Castel Volturno i superstiti delle nazionali hanno rifiatato con due giorni di riposo. Come scrive tuttomercatoweb.com

Napoli, Conte non cambia e rilancia Neres accanto a Hojlund - Perché in fondo uno come Antonio Conte vorrebbe vincere sempre, anche a carta con la figlia, come raccontato da ... gazzetta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Conte Rilancia Napoli Intensit224