Conte Napoli Caressa non ha dubbi | Per me è evidente che c’è stata una rottura almeno parziale con lo spogliatoio

Conte Napoli, Caressa svela a sorpresa «Per me è evidente che c’è stata una rottura almeno parziale con lo spogliatoio». Le parole Durante la cerimonia di presentazione del Gran Galà del Calcio AIC, Fabio Caressa ha affrontato il tema delicato del rapporto tra Antonio Conte e il gruppo squadra del Napoli. Il giornalista ha evidenziato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conte Napoli, Caressa non ha dubbi: «Per me è evidente che c’è stata una rottura almeno parziale con lo spogliatoio»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Caressa non ha dubbi: la settimana di assenza di Conte da Castel Volturno è un segnale di rottura con lo spogliatoio Per il giornalista Sky, l'allenatore del Napoli si sarebbe preso questa pausa per riordinare le idee in merito al rapporto con i propri giocatori: - facebook.com Vai su Facebook

#Napoli, #Conte torna a Castel Volturno per dirigere l'allenamento #SkySport #SkySerieA #SerieA Vai su X

Napoli, Conte sceglie la strada del silenzio: venerdì il giorno della verità. Caressa lo punge: “Ecco perché è andato via” - Napoli, Conte sceglie la strada del silenzio: nessun confronto con la squadra, venerdì il giorno della verità. Lo riporta sport.virgilio.it

Caressa riflette: "Conte ha capito una cosa, Allegri usa tecniche da HR di grandi industrie" - Antonio Conte è tornato a Castel Volturno oggi per riprendere gli allenamenti con il Napoli, dopo tre giorni di "assenza" e riposo trascorsi. Da tuttomercatoweb.com

MN - La pausa di Conte, Caressa: "Allegri ha una definizione, si chiama cazzeggio creativo..." - Fabio Caressa, noto giornalista e telecronista di Sky Sport, a margine della presentazione del Galà del Calcio AIC ha parlato di vari temi caldi. Secondo milannews.it