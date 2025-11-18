Conte Napoli Caressa non ha dubbi | Per me è evidente che c’è stata una rottura almeno parziale con lo spogliatoio

Calcionews24.com | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conte Napoli, Caressa svela a sorpresa «Per me è evidente che c’è stata una rottura almeno parziale con lo spogliatoio». Le parole Durante la cerimonia di presentazione del Gran Galà del Calcio AIC, Fabio Caressa ha affrontato il tema delicato del rapporto tra Antonio Conte e il gruppo squadra del Napoli. Il giornalista ha evidenziato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

conte napoli caressa non ha dubbi per me 232 evidente che c8217232 stata una rottura almeno parziale con lo spogliatoio

© Calcionews24.com - Conte Napoli, Caressa non ha dubbi: «Per me è evidente che c’è stata una rottura almeno parziale con lo spogliatoio»

Altri contenuti sullo stesso argomento

conte napoli caressa haNapoli, Conte sceglie la strada del silenzio: venerdì il giorno della verità. Caressa lo punge: “Ecco perché è andato via” - Napoli, Conte sceglie la strada del silenzio: nessun confronto con la squadra, venerdì il giorno della verità. Lo riporta sport.virgilio.it

conte napoli caressa haCaressa riflette: "Conte ha capito una cosa, Allegri usa tecniche da HR di grandi industrie" - Antonio Conte è tornato a Castel Volturno oggi per riprendere gli allenamenti con il Napoli, dopo tre giorni di "assenza" e riposo trascorsi. Da tuttomercatoweb.com

conte napoli caressa haMN - La pausa di Conte, Caressa: "Allegri ha una definizione, si chiama cazzeggio creativo..." - Fabio Caressa, noto giornalista e telecronista di Sky Sport, a margine della presentazione del Galà del Calcio AIC ha parlato di vari temi caldi. Secondo milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Napoli Caressa Ha