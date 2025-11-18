Inter News 24 Conte Napoli, Sabatini e Zazzaroni con visioni contrastanti sul momento del tecnico e sulla gestione della squadra! le parole. Nel corso di un episodio del Podcast Numer1, si è acceso il dibattito tra Sandro Sabatini e Ivan Zazzaroni sulla difficile situazione tra Antonio Conte e il Napoli. Zazzaroni ha esordito criticando le voci che circolavano sulla possibile rottura all’interno dello spogliatoio, definendole come «cazzate». Secondo il giornalista, non c’erano problemi tra Conte e i suoi giocatori: «Ho sentito dire che Di Lorenzo e Politano avevano chiesto un incontro: cazzata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conte Napoli, botta e risposta tra Sabatini e Zazzaroni: «Comunicazione flop» e polemiche! Cos’è avvenuto