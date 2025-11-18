Conte è tornato al lavoro senza un confronto con i suoi calciatori che potrebbe non esserci mai Repubblica

Ilnapolista.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nulla di strano alla fine nella giornata del Napoli di ieri. Al suo primo giorno dopo la sosta, Antonio Conte ha lavorato come sempre, scrive Repubblica e non c’è stato nessun confronto, come invece si pensava, con i calciatori “Il suo rientro ieri a Castel Volturno è stato più soft del previsto: poche parole, nessun confronto e soltanto lavoro, come se nulla fosse successo. Il tecnico era arrivato a Capodichino con un volo da Torino e dall’aeroporto si è diretto immediatamente al Training Center: dove si è trattenuto per oltre quattro ore. Cento minuti circa di allenamento, con lavoro inizialmente fisico e poi tattico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

