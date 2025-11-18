Conte è tornato al lavoro senza un confronto con i suoi calciatori che potrebbe non esserci mai Repubblica
Nulla di strano alla fine nella giornata del Napoli di ieri. Al suo primo giorno dopo la sosta, Antonio Conte ha lavorato come sempre, scrive Repubblica e non c’è stato nessun confronto, come invece si pensava, con i calciatori “Il suo rientro ieri a Castel Volturno è stato più soft del previsto: poche parole, nessun confronto e soltanto lavoro, come se nulla fosse successo. Il tecnico era arrivato a Capodichino con un volo da Torino e dall’aeroporto si è diretto immediatamente al Training Center: dove si è trattenuto per oltre quattro ore. Cento minuti circa di allenamento, con lavoro inizialmente fisico e poi tattico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
