Consiglio Supremo di Difesa alza il livello di guardia | sorveglianza rafforzata su infrastrutture e istituzioni

Era da poco passata l’ora del tramonto quando, al Quirinale, il Consiglio Supremo di Difesa si è riunito per affrontare un pericolo che avanza silenzioso: la minaccia ibrida russa. L’incontro, iniziato alle 17.10, ha messo in luce la necessità di nuove armi istituzionali per difendere la sicurezza del Paese, preservare la democrazia e sostenere la risposta italiana ai fronti di guerra in Ucraina e Medio Oriente. Vigilanza rafforzata sulle minacce ibride digitali. Nel comunicato diffuso al termine della riunione, il Consiglio Supremo di Difesa guidato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, affiancato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dai principali ministri, segnala un incremento “grave” delle attività ostili provenienti dalla Russia e da altri attori stranieri. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

