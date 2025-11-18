Consiglio di Sicurezza Onu approva la risoluzione Usa per Gaza

(Adnkronos) – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha votato a favore del piano di pace di Donald Trump per Gaza, che include in particolare il dispiegamento di una forza internazionale. Tredici membri del Consiglio hanno votato a favore del testo, che l'ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite Mike Waltz ha definito "storico e costruttivo". . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

