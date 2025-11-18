Conservatorio-Fondazione Città Spettacolo | avviato il dialogo per una nuova valorizzazione culturale

Tempo di lettura: 2 minuti Incontro operativo questa mattina per una nuova promozione e una nuova iniziativa di sviluppo della cultura nel territorio sannita. Presso il Teatro Comunale si sono riuniti il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” e la Città Fondazione Città Spettacolo, rispettivamente rappresentante dai presidenti Nazzareno Orlando e Rossella Del Prete. Il summit è stato di fatto un primo passo in un percorso che nasce nell’ambito di una rinnovata collaborazione tra le istituzioni culturali: questo il senso della riunione così come è stata intesa dagli stessi partecipanti che abbiamo intercettato nel Teatro sul Corso Garibaldi mentre erano al lavoro per conseguire questi obiettivi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

