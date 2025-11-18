Consegnate oggi a Sansepolcro le borse di studio Cisl agli studenti
Sono state consegnate oggi, al liceo artistico Giovagnoli e all’istituto professionale Buitoni di Sansepolcro, le borse di studio della Fnp Cisl e del coordinamento di genere Fnp Cisl, intitolate alla memoria di Luigi Bonfanti, già segretario generale nazionale della Federazione e promotore. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
Oggi è un giorno davvero speciale per noi: vi presentiamo con orgoglio le tre ambulanze su base Ford Transit consegnate alla Croce Verde Sestri Ponente. Un progetto che rappresenta per noi una commessa di grande importanza perché questi mezzi, ne - facebook.com Vai su Facebook
Consegnate oggi a Sansepolcro le borse di studio Fnp Cisl agli studenti di Sansepolcro - La Fnp Cisl e il Coordinamento di Genere rilanciano il valore dell’intergenerazionalità e l’impegno culturale contro la violenz ... Da msn.com
Consegnate oggi a Sansepolcro le borse di studio Cisl agli studenti - Rilanciato il valore dell’intergenerazionalità e l’impegno culturale contro la violenza di genere ... Riporta arezzonotizie.it