Consegnate oggi a Sansepolcro le borse di studio Cisl agli studenti

Sono state consegnate oggi, al liceo artistico Giovagnoli e all’istituto professionale Buitoni di Sansepolcro, le borse di studio della Fnp Cisl e del coordinamento di genere Fnp Cisl, intitolate alla memoria di Luigi Bonfanti, già segretario generale nazionale della Federazione e promotore. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it