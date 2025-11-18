Consegnate oggi a Sansepolcro le borse di studio Cisl agli studenti

Arezzonotizie.it | 18 nov 2025

Sono state consegnate oggi, al liceo artistico Giovagnoli e all’istituto professionale Buitoni di Sansepolcro, le borse di studio della Fnp Cisl e del coordinamento di genere Fnp Cisl, intitolate alla memoria di Luigi Bonfanti, già segretario generale nazionale della Federazione e promotore. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

