Prende il via a Lucera, il 10 e 11 dicembre 2025, la prima edizione di Connessioni Fest, il Festival del Giornalismo Culturale e dell’Innovazione ideato e diretto da Roberto Zarriello. Un nuovo appuntamento dedicato al mondo dell’informazione, dei media digitali, dell’intelligenza artificiale e della cultura contemporanea, con un’attenzione speciale al ruolo delle scuole e dei giovani. Il Festival nasce con l’obiettivo di costruire uno spazio di confronto aperto e inclusivo, in cui giornalismo, educazione, creatività e tecnologia dialogano per sviluppare pensiero critico, cittadinanza digitale e consapevolezza informativa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Connessioni Fest: a Lucera il Festival del Giornalismo Culturale e dell’Innovazione