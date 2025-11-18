Connessioni Fest | a Lucera il Festival del Giornalismo Culturale e dell’Innovazione
Prende il via a Lucera, il 10 e 11 dicembre 2025, la prima edizione di Connessioni Fest, il Festival del Giornalismo Culturale e dell’Innovazione ideato e diretto da Roberto Zarriello. Un nuovo appuntamento dedicato al mondo dell’informazione, dei media digitali, dell’intelligenza artificiale e della cultura contemporanea, con un’attenzione speciale al ruolo delle scuole e dei giovani. Il Festival nasce con l’obiettivo di costruire uno spazio di confronto aperto e inclusivo, in cui giornalismo, educazione, creatività e tecnologia dialogano per sviluppare pensiero critico, cittadinanza digitale e consapevolezza informativa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Argomenti simili trattati di recente
https://www.sanseveroyoulive.com/connessioni-fest-dal-10-all11-dicembre-2025-nella-citta-storica-di-lucera-capitale-cultura-puglia-2025/ - facebook.com Vai su Facebook
Nella sua 4ª edizione, il Festival della Gentilezza riflette sulle “Connessioni che ispirano: testimonianze di crescita, idee e valori”. Questo sabato, presso lo Spazio culturale SC3 a Milano, la gentilezza viene presentata come “un linguaggio universale”: noizona Vai su X
FESTIVAL Lucera celebra San Francesco Antonio Fasani con il ‘Festival Fasani’ - Lucera diventa così scenario vivo del Festival, con le sue piazze, le architetture storiche e la Basilica- Come scrive statoquotidiano.it
Lucera celebra con un festival san Francesco Antonio Fasani - Lucera, capitale della cultura Puglia 2025, festeggia San Francesco Antonio Fasani con il 'Festival Fasani' in programma dal 27 al 30 novembre dando vita al percorso verso le celebrazioni del 40° anni ... Come scrive msn.com
“Lucera crocevia di popoli e culture”: debutta il Primo Festival del Teatro Popolare - Il programma allestito per Lucera Capitale della Cultura Puglia 2025comprende – tra le altre iniziative – un evento proposto dal Gruppo Teatrale Amici dell’Arte: il “Festival del Teatro Popolare ... Come scrive lucerabynight.it