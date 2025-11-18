Condono la storia infinita dopo 22 anni di scontri | 20mila pratiche in attesa

Ilmattino.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  La questione del condono edilizio del 2003 in Campania è tornata al centro del dibattito politico, complice la campagna elettorale per le regionali e la decisione della coalizione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

condono la storia infinita dopo 22 anni di scontri 20mila pratiche in attesa

© Ilmattino.it - Condono, la storia infinita dopo 22 anni di scontri: 20mila pratiche in attesa

Argomenti simili trattati di recente

condono storia infinita dopoCondono, la storia infinita dopo 22 anni di scontri: 20mila pratiche in attesa - La questione del condono edilizio del 2003 in Campania è tornata al centro del dibattito politico, complice la campagna elettorale per le regionali e la decisione della ... Lo riporta ilmattino.it

Paga per il condono che non arriva: dopo 30 anni riavrà indietro i soldi. Il Comune di Ancona rimborsa 16mila euro - Una pratica edilizia rimasta aperta per 40 anni senza successo e un contributo economico per il condono pagato in lire nel 1998 ma che verrà restituito al legittimo proprietario soltanto tra ... Secondo corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Condono Storia Infinita Dopo