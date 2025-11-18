Concessa dotazione per la Protezione civile di Montemaggiore Belsito

La Protezione Civile di Montemaggi ore Belsito, ha ricevuto un importante dono dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile: un carrello pieno di attrezzature di ultima generazione, per migliorare il pronto intervento, e di altrettanto importante: una torcia, e un gruppo elettrogeno, che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

