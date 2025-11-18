Comune di Ortona | uffici del Settore 3 Attività tecniche e produttive chiusi al pubblico il 20 novembre
Il Comune di Ortona informa la cittadinanza che giovedì 20 novembre gli uffici del Settore 3 - Attività tecniche e produttive resteranno chiusi al pubblico. La sospensione del servizio è necessaria per consentire al personale di partecipare al corso di formazione “Il nuovo volto dell’edilizia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
