Comolli non si fida Spalletti si arrabbia | cambia tutto per la Juve

Damien Comolli ha deciso di cambiare rotta perché non più convinto di quella precedente: la mossa ha fatto arrabbiare Spalletti. Sono bastate poche settimane a Luciano Spalletti per analizzare quali sono le problematiche della Juventus e capire come bisognerebbe muoversi per provare a risolverle. Il tecnico di Certaldo ha già fatto sapere alla dirigenza bianconera quali sono le zone del campo che è necessario andare a rinforzare: in primis a Spalletti serve un centrocampista di grande qualità, ma è probabile che l'ex CT abbia chiesto anche un terzino destro di grande spessore per passare alla difesa a quattro.

