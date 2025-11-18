Come sarà la nuova NBA in Europa | 16 squadre Milano e Roma rappresenteranno l’Italia Il via nel 2027

Uno sviluppo europeo per un’integrazione sempre più stretta. Le indiscrezioni degli ultimi mesi prendono forma. “Sappiamo che c’è una lunga storia e una tradizione molto sentita nel basket europeo, è lo sport in maggior crescita ed è secondo solo al calcio. Pensiamo di poter accelerare questo sviluppo”, aveva detto il vice commissioner Mark Tatum nel mese di settembre. Poi sono arrivate le prime conferme: l’ NBA arriva in Europa. Nulla a che vedere con gli official store o i Global Games. La lega più famosa del mondo lancerà a ottobre 2027 un nuovo campionato con una formula semi-aperta da 16 squadre europee. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Come sarà la nuova NBA in Europa: 16 squadre, Milano e Roma rappresenteranno l’Italia. Il via nel 2027

