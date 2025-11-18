Come le donne conquistarono il voto | inaugurata a Firenze la mostra dell’archivio Foto Locchi

FIRENZE – È stata inaugurata, oggi 18 novembre, a Palazzo Strozzi Sacrati la mostra sul diritto di voto delle donne, un percorso fotografico dell’ Archivio Storico Foto Locchi che ricostruisce gli anni in cui le italiane conquistarono il suffragio universale. L’esposizione In marcia per la libertà, composta da diciannove immagini del periodo 1943-1949, rientra nella rassegna La Toscana delle Donne e resterà visitabile fino al 6 dicembre. Le fotografie mostrano volti, manifestazioni e momenti simbolici della lunga battaglia per i diritti civili e politici femminili. Secondo Cristina Manetti, “è un omaggio alla determinazione delle donne che, in un periodo di grande difficoltà storica, hanno lottato per la conquista dei loro diritti civili e politici. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it