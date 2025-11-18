Colleferro Nell’Aula di Alta Formazione presentata l’azione teatrale Inferno di Dante In scena nei Rifugi Via Roma il 22 e 23 Novembre e in replica il 29 e il 30 Novembre
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nella tarda mattinata di oggi, 18 Novembre, nell’Aula di Alta Formazione della Biblioteca comunale di Colleferro, si è L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
News recenti che potrebbero piacerti
In occasione del 90esimo anno dalla sua fondazione, nella mattinata odierna, #Colleferro ricorda le sue origini grazie all'intervento dei testimoni che hanno partecipato alla sua nascita #CasilinaNews - facebook.com Vai su Facebook
210 01 01 - UOS Università e Alta Formazione - Competenze: Gestione delle attività finalizzate al sostegno degli studenti meritevoli e privi di mezzi di università, accademie e conservatori, nonché al fabbisogno di servizi ed assistenza a favore ... Da regione.campania.it