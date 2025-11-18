Colleferro Nell’Aula di Alta Formazione presentata l’azione teatrale Inferno di Dante In scena nei Rifugi Via Roma il 22 e 23 Novembre e in replica il 29 e il 30 Novembre

Cronachecittadine.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nella tarda mattinata di oggi, 18 Novembre, nellAula di Alta Formazione della Biblioteca comunale di Colleferro, si è L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

colleferro nell8217aula di alta formazione presentata l8217azione teatrale inferno di dante in scena nei rifugi via roma il 22 e 23 novembre e in replica il 29 e il 30 novembre

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Nell’Aula di Alta Formazione presentata l’azione teatrale “Inferno di Dante”. In scena nei Rifugi (Via Roma) il 22 e 23 Novembre e in replica il 29 e il 30 Novembre

News recenti che potrebbero piacerti

210 01 01 - UOS Università e Alta Formazione - Competenze: Gestione delle attività finalizzate al sostegno degli studenti meritevoli e privi di mezzi di università, accademie e conservatori, nonché al fabbisogno di servizi ed assistenza a favore ... Da regione.campania.it

Cerca Video su questo argomento: Colleferro Nell8217aula Alta Formazione