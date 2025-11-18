Colleferro Attività di prevenzione e controllo La Polizia di Stato propone il Foglio di Via Obbligatorio per un 22enne ritenuto senza fissa dimora e pericoloso per la comunità

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Un rapido intervento del personale della Polizia di Stato in servizio ha permesso di intercettare e allontanare dal L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Attività di prevenzione e controllo. La Polizia di Stato propone il Foglio di Via Obbligatorio per un 22enne ritenuto senza fissa dimora e pericoloso per la comunità

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Controlli a Colleferro, denunciati due uomini per guida senza patente e in stato di ebbrezza - Le verifiche compiute dai locali Carabinieri hanno interessato 84 persone, controllati 57 veicoli, 9 soggetti i sottoposti a misure restrittive. Scrive rainews.it

Colleferro, weekend di controlli: denunce, sequestri e pattugliamenti straordinari - Il fine settimana appena trascorso ha visto i Carabinieri della Compagnia di Colleferro ancora impegnati in un controllo straordinario del territorio nei comuni di Colleferro, Artena e Valmontone ... Da tunews24.it

Week-end di controlli straordinari dei Carabinieri di Colleferro: due arresti, una denuncia e due giovani segnalati per droga - Nel complesso, durante il fine settimana, i Carabinieri hanno controllato 94 persone, verificato 69 veicoli ed elevato sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per un totale di ci ... Segnala castellinotizie.it