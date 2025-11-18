Colle Val d' Elsa | recuperate e restituite al sindaco 30 preziose pagine miniate antiche erano state rubate 43 anni fa FOTO
Venerdì scorso, 14 novembre, durante una cerimonia al Museo di San Pietro di Colle Val d’Elsa, nel Senese, il comandante del nucleo carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Firenze ha restituito al sindaco Piero Pii 30 antiche pagine miniate, di cui 27 intere e tre ritagliate. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
