Collalto Sabino diventa il Paese di Babbo Natale | magia a un’ora da Roma
Nel cuore della Sabina, a poco più di un’ora da Roma, il borgo di Collalto Sabino si trasforma ogni anno in un autentico regno natalizio: per diverse domeniche del periodo festivo ospita Il Paese di Babbo Natale, con mercatini artigianali, laboratori, la casa di Babbo Natale, musica e atmosfere incantate. Un vero e meraviglioso invito a staccare dai ritmi della città per vivere la magia in un piccolo borgo medievale trasformato in un luogo di meraviglia a tema natalizio! LEGGI ANCHE: Lorenzo Fabbri, CEO di Jungle: «L’urbanismo tattico nasce dal basso» Collalto Sabino, con il Paese di Babbo Natale il borgo medievale che si veste di festa. 🔗 Leggi su Funweek.it
Sta per tornare "Il Paese di Babbo Natale" Vi aspettiamo nel borgo incantato per trascorrere una giornata immersi in un'atmosfera natalizia.. 23 e 30 Novembre - 7, 8, 14 e 21 Dicembre Borgo di Collalto Sabino (RI) ? Ingresso gratuito orario continu - facebook.com Vai su Facebook