Cloudflare Milano Server Down Tanti Siti Compresto Il Social X E Alcuni Servizi Non Sono Disponibili Oggi

Mentre vi scriviamo i server di Milano che ospitano Cloudflare sono down e molti siti e servizi non sono disponibili in questo momento. Dal popolare social media X fino ad arrivare ad alcuni dei siti più popolari d' Italia che usufruiscono del servizio Cloudflare in questo momento risultano essere irraggiungibili. Non è possibile fare una stima o un elenco dei siti che sono coinvolti visto che Cloudflare è uno dei servizi di hosting più popolari ed utilizzati al mondo.

