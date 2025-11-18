CloudFlare in down | perché oggi interi pezzi di internet si sono bloccati

Oggi CloudFlare ha iniziato a dare problemi. Il servizio che si occupa di gestione del traffico su internet ha avuto un problema a livello globale a partire dalle 12:00. Diversi i siti che non hanno funzionato: X, Cava e lo stesso Downdetector. Ora i servizi funzionano a singhiozzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

